Трамп назвал желаемое место встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом сообщило CBS News.

В ходе общения с журналистами в Овальном кабинете глава Белого дома заявил, что поручил своей команде по национальной безопасности «немедленно» начать переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине.

В среду, 12 февраля, Путин провел разговор по телефону с Трампом, в ходе которого он пригласил американского лидера в Москву. Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество России и США. Одной из главных тем стала ситуация на Украине.

В этот же день Трамп позвонил президенту республики Владимиру Зеленскому, отметив, что разговор прошел «очень хорошо», сообщал RT. По словам главы Белого дома, на Украине также хотят мира, как и российский лидер.