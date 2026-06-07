Трамп заявил, что не обещал США отказаться от новых войн

Президент США Дональд Трамп не обещал американцам отказаться от начала новых войн. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC .

Трамп подчеркнул, что никогда не исключал возможность применения военной силы и именно поэтому уделял особое внимание укреплению армии.

«Я не обещал не начинать войн. <…> Зачем бы я тогда создавал сильнейшие вооруженные силы в мире? Я их создал», — заявил он.

Ранее Трамп обвинил бывшего американского лидера Джо Байдена и его команду в том, что их действия разрушали жизни людей. По словам президента, последствия решений предыдущей администрации оказались крайне тяжелыми для страны.