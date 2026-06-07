Трамп обвинил Байдена в разрушении жизней людей

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден и его команда своими действиями разрушали жизни людей. Об этом в беседе с NBC заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп.

«Администрация Байдена причинила людям огромный вред. Они совершали самоубийства, теряли работу, теряли семьи, жен, теряли все», — сказал глава США.

По словам Трампа, причина тому — использование правительства в качества оружия. Американский президент уточнил, что граждане пострадали от нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов и госинститутов.

Ранее стало известно, что лидер Соединенных Штатов обвинил Байдена в растрате передового оружия и бюджета страны на Украину. По словам Трампа, после его предшественника в запасах вооружения осталась дыра.