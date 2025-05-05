Трамп заявил, что может назвать виновного во взрыве «Северного потока»
Трамп: Россия не взрывала трубопроводы «Северный поток»
Президент США Дональд Трамп заявил, что может сказать, кто именно взорвал трубопроводы «Северный поток». Об этом сообщил «Коммерсант».
Трамп поднял тему взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» во время беседы с журналистами.
Американский лидер также отверг утверждения о якобы причастности России к данным взрывам. При этом никаких конкретных имен или даже намеков на них не прозвучало.
В конце апреля политический советник Сергей Маркелов объяснил, почему так называемые разногласия в команде Трампа по вопросу снятия санкций с «СП — 2» не более чем медийная иллюзия. Он отметил, что речь может идти только о разной степени ответственности и вовлеченности в процесс переговоров и не более того.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что «Северные потоки» нужны Трампу только в качестве предмета торга на переговорах с Россией. В интересах США выдавить российские энергоресурсы с европейского газового рынка.