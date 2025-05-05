Президент США Дональд Трамп заявил, что может сказать, кто именно взорвал трубопроводы «Северный поток». Об этом сообщил «Коммерсант» .

Трамп поднял тему взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» во время беседы с журналистами.

Американский лидер также отверг утверждения о якобы причастности России к данным взрывам. При этом никаких конкретных имен или даже намеков на них не прозвучало.

В конце апреля политический советник Сергей Маркелов объяснил, почему так называемые разногласия в команде Трампа по вопросу снятия санкций с «СП — 2» не более чем медийная иллюзия. Он отметил, что речь может идти только о разной степени ответственности и вовлеченности в процесс переговоров и не более того.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что «Северные потоки» нужны Трампу только в качестве предмета торга на переговорах с Россией. В интересах США выдавить российские энергоресурсы с европейского газового рынка.