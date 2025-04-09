США раскрыли главный предмет торга на переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп планирует сделать вопрос «Северных потоков» главным предметом торга на переговорах с Россией о завершении украинского конфликта. Об этом в беседе с Ura.ru заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Северные потоки» нужны президенту США Дональду Трампу только в качестве предмета торга на переговорах с Россией, реальный запуск газопроводов ударит по позициям американских производителей СПГ в Евросоюзе. <…> В интересах Вашингтона, напротив, пытаться выдавить нас с европейского рынка газа», — сказал эксперт.

Юшков сказал, что власти США заинтересованы в том, чтобы не допустить Россию на европейский рынок газа, поскольку она будет сильным конкурентом Соединенных Штатов. Одна нитка «Северного потока» способна поставлять такие же объемы топлива, как и два американских завода, производящие сжиженный природный газ.

Накануне в Госдепе раскрыли темы будущих переговоров США и России в Стамбуле, которые состоятся 10 апреля.