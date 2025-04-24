Издание Politico утверждает, что в Белом доме обсуждают снятие санкций с «Северного потока — 2» в рамках мирного договора, но госсекретарь Марко Рубио опровергает эти сообщения. С чем связаны такие разногласия в Вашингтоне, рассказал 360.ru политический советник Сергей Маркелов.

Он заявил, что в команде Трампа наверняка обсуждают этот вопрос с позиций бизнеса, однако госсекретарь США сможет освещать тему только после того, как это позволит политическая обстановка.

«Никакой разноголосицы нет. Это иллюзия наша медийная. Все в одну дуду, просто разные степени ответственности, разные степени вовлечения в ту или иную переговорную позицию и разная степень компетентности», — подчеркнул Маркелов.

По словам собеседника 360.ru, тот же Рубио через несколько дней спокойно сможет сказать совершенно обратное, если изменится ситуация.

В марте газета Bild сообщала, что Германия боится перезапуска «Северного потока — 2» и ищет способы, как этого не допустить.