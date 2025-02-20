Трамп заявил, что конфликт на Украине близок к третьей мировой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится в течение года. Он отметил, что если бы в Белом доме осталась предыдущая администрация, то этот конфликт мог привести к третьей мировой войне. Об этом он заявил на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.

«Мы это прекратим. Пользы от третьей мировой войны, а я вам скажу, мы не так уж и далеко от нее. Пробудь старая администрация у власти еще год, началась бы третья мировая война. Теперь этого не произойдет», — сказал Трамп, добавив, что хочет мира.

Ранее политолог рассказал, почему Трамп относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с неприязнью. Среди прочего, американскому лидеру сильно не понравилось, что Зеленский покрывал коррупцию Хантера Байдена и не позволил получить информацию о коррупции Джо Байдена.