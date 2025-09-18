Трамп счел себя обязанным завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что считает себя обязанным добиться завершения украинского конфликта. Об этом сообщил Sky News .

Глава Белого дома также отметил, что конфликт на Украине больше не грозит Третьей мировой войной.

Он добавил, что рассчитывал урегулировать ситуацию на Украине быстрее всего благодаря своим отношениям с Владимиром Путиным, однако российский лидер, как утверждает президент США, его подвел.

Американский лидер также подчеркнул, что с момента возвращения в Белый дом ему удалось завершить семь войн.