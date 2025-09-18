Трамп счел себя обязанным завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что считает себя обязанным добиться завершения украинского конфликта. Об этом сообщил Sky News.
Глава Белого дома также отметил, что конфликт на Украине больше не грозит Третьей мировой войной.
Он добавил, что рассчитывал урегулировать ситуацию на Украине быстрее всего благодаря своим отношениям с Владимиром Путиным, однако российский лидер, как утверждает президент США, его подвел.
Американский лидер также подчеркнул, что с момента возвращения в Белый дом ему удалось завершить семь войн.