Трамп заявил, что КНР не будет предпринимать шаги в адрес Тайваня

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай не станет предпринимать действий против Тайваня. По его мнению, Пекин осознает возможные последствия.

«Он (лидер КНР Си Цзиньпин — прим. ред.) понимает это», — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

По словам Трампа, председатель КНР не поднимал вопрос о Тайване. Когда его спросили о реакции США на нарушение статус-кво в отношении острова, Трамп уклонился от ответа, заявив, что не раскроет своих планов.

«Вы узнаете, если это случится. И он (лидер КНР — прим. ред.) понимает. Понимает это очень хорошо», — сказал Трамп.

Ранее Трамп назвал китайского председателя Си Цзиньпина великим лидером великой страны. Президент США выразил надежду на долгосрочные и плодотворные отношения с Китаем. По его словам, Вашингтон и Пекин добились прогресса в решении множества вопросов.

Китаист Кирилл Котков заявил, что Китай заинтересован в сохранении торгово-экономических отношений с США. Он отметил, что главная цель команды Трампа — вернуть производство из Китая в США. По его словам, это сложная задача, так как экономика страны сильно зависит от китайских товаров.