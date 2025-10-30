Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером великой страны

Президент США Дональд Трамп назвал китайского председателя Си Цзиньпина великим лидером великой страны. Об этом он заявил на встрече в южнокорейском Пусане.

«Председатель Си — великий лидер великой страны. Я уверен, что у нас будут замечательные отношения на долгое время», — процитировало его РИА «Новости».

Также глава Белого дома выразил надежду, что у Америки и Китая сложатся замечательные отношения на долгий период. По его словам, Вашингтон и Пекин уже достигли соглашения по многим вопросам, личная встреча позволит дальше продвигаться.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина начались ровно в 11:00 по местному времени (05:00 по московскому). Изначально местом проведения назначили город Кенчжу, где завтра начнется саммит АТЭС. Однако потом локацию перенесли в Пусан. Причину изменения места встречи в Белом доме не разъяснили.