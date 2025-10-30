Китаист Котков заявил, что Китай заинтересован в сохранении торгово-экономических отношений с США

Китаист Кирилл Котков в интервью «Ридусу» прокомментировал переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в Южной Корее.

Он подчеркнул, что ключевой задачей команды Трампа является возвращение производственных мощностей из Китая обратно в США, что представляется чрезвычайно сложной задачей из-за высокой зависимости американской экономики от китайских товаров.

Котков отметил, что политическая оппозиция в США, представленная демократами и представителями евроатлантических структур, выступает против протекционистской политики Трампа. Китай, в свою очередь, также заинтересован в сохранении существующих торгово-экономических отношений с США, поскольку получает значительную прибыль от экспорта товаров в Америку.