Трамп заявил, что Иран отказался от ядерного оружия

Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, написал ТАСС .

«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал американский лидер.

При этом Трамп не уточнил, с кем именно США ведут консультации.

До этого глава Белого дома утверждал, что американцы достигли с Ираном соглашения по многим спорным моментам. По его словам, США продолжат переговоры, добиваясь сделки, которая положит конец боевым действиям и удовлетворит Израиль.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что никаких доказательств, кроме заявлений, что Иран действительно разрабатывал ядерное оружие, Россия до сих пор не увидела. Кроме того, российские власти готовы оказать содействие Тегерану по урановой тематике.