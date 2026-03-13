Лихачев назвал бездоказательными обвинения в разработке Ираном ядерного оружия

Россия никогда не видела подтверждений, что Иран действительно разрабатывал ядерное оружие. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев журналистам после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, его слова привело РИА «Новости» .

«И пока, я так понимаю, кроме заявлений, других доказательств не было представлено», — добавил глава Росатома.

Лихачев добавил, что Россия готова содействовать Ирану по урановой тематике, но опирается в своей работе на официальные доклады стран.

В ответ Гросси заявил, что МАГАТЭ старается быть объективным в вопросе ядерной программы Исламской Республики.

Ранее гендиректор агентства писал, что в Иране не нашли ядерного оружия, но ограничения, которые накладывают на инспекцию, вызывают беспокойство.