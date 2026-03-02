Трамп заявил, что Иран дважды пытался его устранить

Американский лидер Дональд Трамп обвинил иранское руководство в двух попытках организовать его убийство. Об этом он сказал в телефонном разговоре с журналистом телеканала ABC , отвечая на вопрос о гибели верховного лидера страны Али Хаменеи.

«Я достал его прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — сказал глава Белого дома.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал пост украинского лидера Владимира Зеленского о гибели Али Хаменеи, где политик назвал его диктатором. Публицист призвал президента не надеяться на смену власти в Иране и назвал его слова мерзкими.

До этого иранский религиозный деятель, великий аятолла Макарем Ширази объявил Израилю и США священную войну. Он призвал мусульман со всего мира отомстить за смерть Хаменеи, назвав это обязанностью каждого верующего.