Трамп заявил, что Индия перестанет покупать нефть из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в намерении отказаться от закупок российской нефти. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции в Белом доме, написало РИА «Новости» .

«Я был несчастлив от того, что Индия покупает нефть у России. И он заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть из России. Теперь нужно, чтобы Китай поступил также», — заявил Трамп.

Как отмечал Bloomberg, индийские чиновники в ходе переговоров с американской стороной заявляли, что готовы сократить импорт российской нефти при условии снятия санкций с Ирана и Венесуэлы. По их словам, одновременный запрет на поставки сырья из этих трех стран приведет к росту мировых цен.

В августе администрация Трампа ввела 25%-ные пошлины против Индии из-за импорта российской нефти. Несмотря на это, Нью-Дели продолжает закупать сырье у стран ОПЕК+ по сниженным ценам.

Кроме того, Reuters сообщал, что Евросоюз планирует к 2028 году полностью отказаться от импорта российских нефти и газа. Послы стран ЕС уже согласовали соответствующий план и направили его на рассмотрение министрам иностранных дел, которые обсудят инициативу 20 октября.