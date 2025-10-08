Послы ЕС утвердили план по отказу от российских энергоносителей к 2028 году

Reuters: план ЕС по запрету импорта нефти и газа из России обошел вето Венгрии

Европейские дипломаты договорились о продвижении плана по прекращению закупок российских нефти и газа к 2028 году. Новая договоренность получит политическое одобрение при согласии 55% стран блока. Как пояснило агентство Reuters , это первый шаг к устранению вето со стороны Венгрии и Словакии.

По данным источников агентства, дипломаты договорились направить предложения министрам иностранных дел для утверждения. Сейчас идут переговоры о технических вопросах.

Один из них касается экспорта сжиженного газа в Европу. Участники рассматривают возможность предварительной договоренности и проверки энергоносителя, чтобы убедиться, что он не российский.

«Квалифицированное большинство стран — членов ЕС, не менее 55% из них, должно одобрить этот план. Как только это произойдет, лидеры государств и законодатели проведут окончательные переговоры и утвердят закон», — пояснили источники.

Агентство напомнило, что по ранее принятым законопроектам Евросоюза с января 2026 года под запрет подпадут поставки российского газа по краткосрочным контрактам, а с июня мера распространится на долгосрочные договоры.

Кроме того, новый закон обяжет Венгрию и Словакию разработать собственные национальные планы по прекращению импорта российской нефти к 2028 году.

В середине сентября президент США Дональд Трамп пообещал усилить санкции против России после того, как европейские страны откажутся от экспорта российской нефти и введут пошлины на товары из Китая. Он подчеркнул, что без этих шагов все попытки европейцев урегулировать конфликт остаются бесполезными.