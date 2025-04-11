Трамп заявил, что Илон Маск ему не нужен

Трамп: мне не нужен Илон Маск, но он мне нравится

Американский предприниматель Илон Маск проделал масштабную работу, но на самом деле он не нужен правительству. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабмина.

«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень проделал фантастическую работу», — объяснил он.

Американский лидер отметил, что купил машину Tesla по полной цене, хотя он мог обойтись без нее.

Созданный Трампом Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавил Илон Маск, нужен для сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Как ранее отметил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, DOGE зафиксировал огромные траты правительства страны, на которые не было разрешения в конгрессе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Илон Маск разбогател на 36 миллиардов долларов после предложения Трампа отложить повышение импортных пошлин. До этого миллиардер лично просил главу государства пересмотреть решение о тарифах.