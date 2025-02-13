Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы возвращения России в «Большую семерку» (G7), назвав ее исключение ошибкой. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7», — заявил он.

Американский лидер считает, что исключение России из международного клуба было неверным шагом.

Трамп неоднократно высказывался в таком духе, отмечая, что восстановление формата G8 отвечает интересам всех участников. Об этом он говорил еще в период своего первого срока в 2020 году.

Российская сторона в 2019 году отмечала, что возвращение в G7 не является самоцелью. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не отказывается от общения в любых форматах.

При этом в декабре 2024 года британский премьер-министр Кир Стармер призывал страны «Большой семерки» усилить санкционное давление на Россию.

Ранее Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин будет рад видеть Трампа на праздновании Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве.