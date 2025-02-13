Песков заявил, что Путин будет рад видеть Трампа на 80-летии Победы

Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать всех лидеров крупных стран, в том числе главу Белого дома Дональда Трампа, если они посетят празднование Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

«Это день, символизирующий победу над фашизмом. Тема, к сожалению, актуальна сейчас, как никогда. И поэтому, если будут страны, а тем более крупные, которые решат с нами разделить радость победы, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Россия и США не принимали никаких решений о месте встречи Путина и Трампа.

«Пока рано говорить, когда Путин и Трамп могут воспользоваться взаимными приглашениями приехать. Конечно, на подготовку такой встречи потребуется время. Это могут быть и недели, и месяцы, такое тоже возможно», — отметил он.

Телефонный разговор Путина и Трампа прошел в среду, 12 февраля. Президенты обсудили урегулирование украинского конфликта, темы экономического сотрудничества, Ближнего Востока и обмена отбывающих наказание граждан.

Депутат Вячеслав Никонов заявлял, что личная встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии. Однако, как уточнял Песков, Россия и США не принимали никаких решений о месте встречи глав государств.