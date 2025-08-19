Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы «попасть в рай, если это возможно». Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News .

«Если я смогу спасти от гибели семи тысяч человек в неделю, я хочу попытаться попасть в рай», — признался он.

Трамп отметил, что намерен спасти как можно больше жизней и привел в пример свои прошлые действия по предотвращению конфликта между Индией и Пакистаном. По словам американского лидера, именно благодаря его усилиям ситуация не переросла в ядерную войну.

Трамп добавил, что в случае достижения мирного соглашения Украина, по его словам, сможет получить значительные территории. Президент подчеркнул, что Россия остается сильной и гораздо более крупной страной, что также необходимо учитывать при поиске договоренностей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что территориальные изменения нередко становятся неотъемлемой частью мирных соглашений.