Трамп пообещал Украине «много земли»

Украина получит много земли по условиям будущего мирного соглашения с Россией. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News .

«Украина получит спасательный жилет <… > и они получат много земли! Но это война, а Россия — сильная страна. Нравится это людям или нет — она могущественная страна. Она намного больше», — сказал глава государства.

Президент США добавил, что всегда считал Украину буфером между Европой и Россией. Лидеры ЕС с понимаем относятся к необходимости уступить России территории, подчеркнул Трамп.

При этом американский лидер назвал невозможным возвращение Украине Крыма. Трамп также исключил членство страны в Североатлантическом альянсе.