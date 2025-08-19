Трамп пообещал Украине «много земли»

Украина получит много земли по условиям будущего мирного соглашения с Россией. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
«Украина получит спасательный жилет <… > и они получат много земли! Но это война, а Россия — сильная страна. Нравится это людям или нет — она могущественная страна. Она намного больше», — сказал глава государства.
Президент США добавил, что всегда считал Украину буфером между Европой и Россией. Лидеры ЕС с понимаем относятся к необходимости уступить России территории, подчеркнул Трамп.
При этом американский лидер назвал невозможным возвращение Украине Крыма. Трамп также исключил членство страны в Североатлантическом альянсе.
Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Подольске
Сельскохозяйственный дрон представили на агровыставке в Зарайске
Деловой центр возвели на месте недостроя в Апрелевке
Ферма в Раменском проведет фестиваль сельского хозяйства 23 августа
Более 340 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с января
Врачи Ленинского округа предали гуманитарную помощь коллегам из Курска
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте