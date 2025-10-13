Трамп заявил, что готов помирить Пакистан и Афганистан

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы урегулировать военный конфликт между Пакистаном и Афганистаном. Об этом сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов, запись заявления разместили на сайте Белого дома .

Он отметил, что слышал о продолжающейся войне между двумя странами и сейчас «занимается еще одной», поскольку, по его словам, хорошо разбирается в разрешении конфликтов. Трамп также подчеркнул, что уже «спас миллионы жизней» — не ради Нобелевской премии, а ради спасения людей.

СМИ сообщали о перестрелках в районе афганской провинции Гильменд и о нанесении ВВС Афганистана удара по пакистанскому городу Лахор. По данным телеканала TOLO News, в результате столкновений погибли не менее 58 пакистанских военных. В свою очередь, телеканал Geo сообщил о десятках погибших среди афганских военнослужащих.

Ранее TOLO News со ссылкой на Минобороны Афганистана заявило об успешном завершении операции против Пакистана.