Афганистан завершил операцию против Пакистана

Минобороны Афганистана заявило об успешном завершении операции против Пакистана. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

«Исламская национальная армия Афганистана нанесла удары по военным объектам на другой стороне границы, которые время от времени использовались для атак на мирных жителей и нанесения ущерба территориальной целостности Афганистана», — говорится в статье.

Операция прошла вдоль всей линии Дюранда (граница между странами, непризнаваемая Кабулом) и завершилась в полночь (22:00 по московскому времени).

В оборонном ведомстве подчеркнули, что афганские военные ответили на неоднократные нарушения воздушного пространства страны и авиаудары Пакистана. Если нарушения продолжатся, то ВС Афганистана защитят свои границы, дав решительный отпор.

Ранее сообщали, что между силами движения «Талибан» и пакистанской армией на афгано-пакистанской границе разгорелись ожесточенные бои.