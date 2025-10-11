Ожесточенные бои начались на границе Афганистана и Пакистана

Интенсивные бои разгорелись на афгано-пакистанской границе, вдоль всей линии Дюранда. Об этом сообщил новостной портал Tolo news .

По данным издания, столкновения произошли между силами движения «Талибан» и пакистанской армией, которая уже потеряла пять военнослужащих.

Наиболее ожесточенные бои наблюдаются в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Силы «Талибана» атаковали пакистанские пограничные пункты.

В ряде районов пакистанские войска бросили свои позиции. Также стало известно о падении одного из пограничных постов в уезде Бахрамча провинции Гельменд.

Президент США Дональд Трамп обратился к движению «Талибан» с требованием вернуть авиабазу Баграм. В ответ ему заявили, что этот военный объект стал неотъемлемой частью Афганистана, поэтому его передача иностранцам сравнима с оккупацией.