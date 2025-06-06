Трамп заявил, что ему не нужен разговор с Маском

Президент США Дональд Трамп не нуждается в разговоре с Илоном Маском, поскольку считает, что предприниматель обезумел. Об этом сам глава Белого дома сообщил журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу.

«Вы имеете в виду человека, который сошел с ума?» — сказал глава Соединенных Штатов в ответ на вопрос о миллиардере.

Президент добавил, что сейчас «не особо» заинтересован в беседе с Маском. При этом он не выразил какой-либо злости или тревоги по поводу конфликта с бизнесменом.

Публичная перепалка в соцсетях между Трампом и Маском произошла после того, как палата представителей поддержала законопроект о сокращении трат.

Миллиардер заявил, что действующий американский лидер причастен к нашумевшему делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в изнасилованиях, педофилии и торговле сексуальными услугами.