Трамп заявил, что больше не стремится к смене власти в Иране

Если в Иране сменится власть, значит, так тому и быть, однако это не самоцель американских властей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами; его слова привел телеканал CNN .

«Это приведет к хаосу. В идеале мы не хотим, чтобы было столько хаоса», — подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что хотел бы, чтобы все в регионе как можно скорее успокоилось.

Ранее американский лидер объявил, что Израиль и Иран согласовали полный режим прекращения огня. Согласно условиям соглашения, через 24 часа обе страны объявят об окончании боевых действий.

При этом Трамп, характеризуя действия обеих сторон и заявив, что они сами не понимают, что делают, перешел на мат.