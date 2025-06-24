Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана

Saeed Qaq/Keystone Press Agency
Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Комментируя ирано-израильский конфликт, американский лидер Дональд Трамп перешел на мат. Это произошло во время его беседы с журналистами перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО, фрагмент диалога опубликовал канал Fox News в соцсети Х.

Ему задали вопрос о конфликте на Ближнем Востоке. Политик не сдержался и резко ответил, что Израиль и Иран «так давно воюют, что уже не знают, что, *****, делают».

«Я думаю, что обе стороны нарушили его. Не уверен, что они сделали это намеренно. Они просто не смогли сдержать людей», — сказал он.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан заявил, что удар Израиля по тюрьме «Эвин» в Тегеране — это нарушение международного гуманитарного права. Он напомнил, что в этой тюрьме сидят политические заключенные и журналисты.

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