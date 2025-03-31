Трамп заявил, что 200-летняя магнолия у Белого дома опасна для людей

Трамп: 200-летняя магнолия у Белого дома опасна для людей и ее срубят

Посаженую седьмым президентом США Эндрю Джексоном 200-летнюю магнолию возле Белого дома срубят, потому что дерево уже в плохом состоянии и представляет опасность. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Это дерево в ужасном состоянии, очень опасная угроза безопасности у входа в Белый дом <…> нужно его убрать. Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево», — объяснил политик.

Он подчеркнул, что сотрудники Белого дома сохранят историческую древесину и используют ее для высоких и благородных целей.

Ранее Трамп заявил, что может баллотироваться на третий срок. Несмотря на то, что в США это запрещено Конституцией, в кулуарах Белого дома и среди сторонников республиканца обсуждают вариант такого развития событий. По словам самого президента, «многие люди» хотят, чтобы он и в третий раз возглавил правительство.