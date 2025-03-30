Трамп допустил выдвижение на третий президентский срок

Трамп заявил, что не шутит о переизбрании на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет баллотироваться на третий срок. Об этом сообщил NBC News.

В публикации напомнили, что это запрещено Конституцией страны в соответствии с 22-й поправкой. Сейчас в кулуарах Белого дома и среди сторонников Трампа обсуждают вариант, при котором стало бы возможно его переизбрание на третий срок.

По словам президента США, «многие люди» хотят, чтобы он снова баллотировался в президенты, но он им отвечает, что «еще очень рано». Трамп отметил, что у него есть способы, чтобы пойти на третий срок и он не шутит.

На у вопрос о возможности вице-президента Джей Ди Вэнса баллотироваться на пост президента, чтобы передать эту роль Трампу, глава Белого дома подтвердил, что это один из возможных методов.

Ранее стало известно, что президент США планирует провести новый телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, беседа может состояться уже на этой неделе.