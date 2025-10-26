Трамп захотел создать «Золотой флот»

Президент США Дональд Трамп решил провести масштабную модернизацию военно-морских сил страны, которые потом будут называться «Золотым флотом». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Новый флот станет частью стратегии по противостоянию Китаю. Проект предусматривает строительство крупных тяжеловооруженных кораблей нового поколения и маневренных малых судов, в частности, корветов. В первом случае предполагается, что суда оснастят мощными дальнобойными ракетами, возможно и гиперзвуковыми.

План пока находится на стадии обсуждения, в которую вовлечен и Трамп. Американский лидер считает, что новый флот должен символизировать мощь и технологическое превосходство США.

По словам отставного морского офицера Брайана Кларка, в планах Белого дома создание флота из 280–300 кораблей. В него также войдут беспилотные суда, чтобы противостоять современным угрозам.

«Что удачно, так это то, что наш собственный анализ <...> в каком-то смысле совпадает с интуицией президента», — подчеркнул Кларк.

Офицер добавил, что корветы точно смогут построить до конца президентства Трампа, а вот большие боевые корабли – вряд ли.

Ранее журналист WSJ Дэвид Браун обратил внимание, что Национальный музей морских котиков ВМС США поздравил военный флот США с 250-летним юбилеем, опубликовав российский крейсер «Варяг».