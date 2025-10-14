Военный флот США поздравили с 250-летием фотографией с крейсером «Варяг»

Американский военный флот поздравили с 250-летним юбилеем фотографией с российским крейсером «Варяг». Внимание на это обратил журналист WSJ Дэвид Браун.

Фотографию опубликовал Национальный музей морских котиков ВМС США в официальном аккаунте. После того, как на ошибку обратили внимание ветераны ВМС, публикацию удалили. Однако журналист сохранил скриншот поста в своем блоге, об этом сообщили «Известия» в Telegram-канале.

Также Дэвид Браун опубликовал другие скриншоты поздравлений. Военный флот США с юбилеем поздравляли фотографиями с кораблями других государств. Среди них есть датский фрегат, японский эскадренный миноносец, индийский корабль и советский крейсер «Михаил Кутузов», базирующийся в Новороссийске.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские подлодки превосходят российские и китайские на 25 лет. Это заявление американский лидер сделал на фоне обострения словесной перепалки с Дмитрием Медведевым.