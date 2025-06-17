Трамп захотел полной капитуляции Ирана

Реальное решение «ядерной проблемы» Ирана заключается в полном отказе от разработки оружия массового поражения, а не только в прекращении взаимных ударов с Израилем. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп во время полета в США с саммита G7 в Канаде, сообщил телеканал CBS .

Он подчеркнул, что больше не видит смысла вести переговоры с иранскими властями и заключать какую-либо сделку.

«Я ожидаю не меньше, чем полную капитуляцию», — привел заявление Трампа телеканал Fox News.

При этом американский лидер допустил продолжение переговоров с иранскими представителями, но окончательное решение он пообещал принять позднее.

Трамп добавил, что если военные Ирана совершат попытку атаки американских баз в регионе, то масштабный ответ не заставит себя ждать. Он добавил, что также рассчитывает на полное уничтожение ядерной программы Ирана без участия США.

Президент США добавил, что находится в полной уверенности, что Иран близок к обладанию ядерным оружием. Трамп добавил, что мнение директора Национальной разведки США Тулси Габбард он даже не рассматривает как аргумент.

В минувший понедельник, 16 июня, президент США Дональд Трамп, выступая на саммите G7 в Канаде, заявил, что власти Ирана слишком поздно показали свою готовность к диалогу по ядерной сделке. Он добавил, что им необходимо возобновить переговоры.

С призывом к президенту США Дональду Трампу позвонить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы остановить конфликт, обратился министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что только американский лидер может остановить начавшийся конфликт и добиться выхода на дипломатическое разрешение.