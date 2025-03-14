Трамп задумал ужесточить санкции против России

Белый дом на фоне переговоров об урегулировании ситуации на Украине введет дополнительные санкции против России. Об этом написал CBS News .

«Администрация [Дональда] Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России, еще больше ограничивая доступ России к платежным системам США», — сообщили осведомленные источники телеканала.

Ужесточение ограничений произойдет после того, как Минфин США 12 марта не стал продлевать введенное предыдущем президентом США Джо Байденом исключение из санкций на энергетические транзакции с участием российских банков, таких как Сбербанк, Внешэкономбанк, «Открытие», ВТБ и другие. Источники CBS спрогнозировали скачок цен на пять долларов за баррель, так как рестрикции ограничат возможности стран покупать нефть из России.

О возможном усилении санкций предупредил министр финансов США Скотт Бессент. Он заявил, что таким способом Трамп окажет на Россию максимальное давление и вынудит прекратить конфликт на Украине.