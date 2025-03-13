В США раскрыли тактику Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент Дональд Трамп готов применить максимальное давление на обе стороны конфликта на Украина ради успешных переговоров по урегулированию. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил, что глава Белого дома без колебаний введет самые жесткие санкции в отношении России, чтобы добиться успеха в переговорах по мирному урегулированию конфликта.

«Могу сказать, что мы без колебаний ужесточим санкции до „десятки“. Все это является частью плана Трампа для успешных переговоров. Он хочет оказать максимальное давление на обе стороны», — сказал глава Минфина.

По словам Бессента, предыдущий президент Джо Байден не вводил самые жесткие антироссийские рестрикции из-за опасений роста цен на энергоресурсы в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп уже заявлял о возможном ужесточении санкций против России, пока не будет достигнуто окончательное соглашение о мире. Поэтому он призвал обе стороны договариваться, «пока не стало поздно».