Сенатор Грэм пригрозил новыми санкциями, если Россия не прекратит огонь на Украине

Сенатор Грэм обещал ввести новые санкции против РФ, если та не пойдет на диалог

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что внесет в конгресс законопроект о введении новых антироссийских санкций, если Россия не пойдет на прекращение огня на Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News .

«Что касается России, то на следующей неделе я введу санкции против ее банковского сектора и энергетического сектора, призвав их сесть за стол переговоров, если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией», — заявил американский конгрессмен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский нахамил конгрессмену в ответ на его слова о выборах на Украине. Президента страны придется выбирать не в доме Линдси Грэма*, а на Украине, заявил украинский лидер. Он предложил сенатору гражданство страны, чтобы иметь право голоса.

Вопреки заявлению Грэма*, американские СМИ ранее сообщили, что США разрабатывают способы смягчения санкций против энергетического сектора России. Белый дом поручил Минфину изучить возможности ослабления санкций перед ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Американские власти потребовали смягчить риторику G7 в отношении России. Администрация президента Трампа настаивает на исключении слова «санкции» в коммюнике в отношении России.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.