Трамп пообещал сделать Вашингтон самым безопасным городом в мире

Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон из-за уличной преступности стал одним из самых опасных городов мира. Американский лидер в соцсети Truth Social пообещал положить конец насилия в столице Штатов.

«В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, в сущности, положит конец преступлениям с применением насилия в Вашингтоне. <…> Этот город стал одним из самых опасных в мире. Но вскоре он станет одним из самых безопасных», — написал Трамп в Truth Social.

С безопасностью в США плохо дела обстоят не только в Вашингтоне. Опасного преступника Халила Брайана по ошибке выпустили из тюрьмы прихода Орлеан, откуда ранее устроили побег 10 заключенных. Человеческий фактор привел к сбою в процессе проверки, надзиратели перепутали и отпустили на свободу не того человека.