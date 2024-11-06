Трамп взял лидерство в округе, где чудом избежал смерти

NBC: Трамп побеждает в округе Батлер, где летом на него совершили покушение

Кандидат в президенты США Дональд Трамп одерживает победу в округе Батлер в штате Пенсильвания. Именно там летом на него совершили покушение. Об этом сообщил телеканал NBC .

Республиканце набрал там 65,9% голосов. В округе, по данным телеканала, подали 98,7% голосов. Трамп пережил сразу несколько покушений в этом году.

Первое из них произошло 13 июля в Пенсильвании. Кандидат в президенты Соединенных Штатов выступал на предвыборном митинге, когда в него выстрелили. Трамп получил ранение в ухо. Позднее политик рассказывал, что из-за травмы потерял много крови. Стрелка ликвидировали на месте.

Другое покушение произошло около международного поля для гольфа Trump West Palm Beach. Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин тогда заявила, что подозреваемый в стрельбе был «одержим конфликтом на Украине».