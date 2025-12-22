Трамп выступит с заявлением в ночь на 23 декабря

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением в 16:30 по местному времени (00:30 23 декабря по московскому) из резиденции в Мар-а-Лаго. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Вместе с ним будут выступать глава Пентагона Пит Хегсет и командующий Военно-морскими силами США Джон Фелан. Тема заявления пока хранится в секрете.

Ранее истребитель F-16 подняли в воздух, чтобы перехватить неизвестный самолет, вошедший в закрытое воздушное пространство над городом Палм-Бич во Флориде. Именно там находится резиденция, принадлежащая семье нынешнего американского президента.

А перед этим американские и венесуэльские военные начали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне. Из-за этого, по мнению газеты The New York Times, повышается риск столкновений судов.