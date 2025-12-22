Истребитель F-16 перехватил самолет недалеко от резиденции Трампа

Истребитель ВВС США подняли в воздух для перехвата самолета, нарушившего запретное воздушное пространство над городом Палм-Бич в штате Флорида. Об этом командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило в своем аккаунте в соцсети X .

«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолет, который вошел в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена», — говорится в сообщении.

Во этом городе находится частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, в котором семья президента США Дональда Трампа проживает с осени 2019 года.

Аналогичное происшествие ранее случилось в конце ноября, когда тоже пришлось поднять в воздух истребитель, чтобы перехватить частный самолет недалеко от президентского поместья. Как тогда сообщили в в NORAD, истребитель F-16 вывел нарушителя из ограниченного воздушного пространства.