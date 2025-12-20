Военные США и Венесуэлы начали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне

На фоне обострения противостояния Соединенных Штатов и Венесуэлы военные двух стран стали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне. Об этом сообщила New York Times.

По информации газеты, эти меры повышают риски столкновений в воздушном и морском пространствах, а также мешают движению гражданского транспорта на этих территориях.

Ранее стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа пытается продолжать эскалацию в отношении Венесуэлы.

По словам политолога Малека Дудакова, Вашингтон оказывает устойчивое давление на венесуэльское руководство без прямого вмешательства с помощью вооруженных сил, пробуя найти баланс между жестким противостоянием и более мягкой психологической обработкой.