Трамп выступит с заявлением для прессы вечером 22 августа

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением для прессы в 12:00 (19:00 по московскому времени). Об этом сообщила вашингтонская газета Roll Call , специализирующаяся на сообщениях из конгресса.

Заявление планируется из Овального кабинета, его тема не раскрывается.

Накануне американский лидер не исключил, что в течение двух недель изменит подход к урегулированию конфликта на Украине, если нынешние меры не принесут желаемого результата.

Ранее бывший директор ЦРУ Уильям Бернс назвал решения Трампа «стратегическим самосожжением» — в частности, раскритиковав кадровые чистки в армии и разведке, а также сокращение бюджета Госдепа и роспуск USAID. По его словам, это приводит к «звону бокалов с шампанским в Кремле и Чжуннаньхае».