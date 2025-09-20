Трамп выступит с речью на похоронах застреленного Кирка

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонс и ряд федеральных министров выступят с речами на похоронах американского консервативного активиста Чарли Кирка 21 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News .

Для обеспечения безопасности высокопоставленных гостей в Аризону направят два самолета с сотрудниками администрации США.

Кирка смертельно ранили 10 сентября. Обвиняемый в его убийстве, 22-летний Тайлер Робинсон, находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам. Ранее сообщалось, что убийца использовал винтовку Mauser 98, разработанную в XIX веке.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа использует убийство Чарли Кирка как повод ограничить свободу слова в США. Он напомнил, что в законах нет исключения для так называемого hate speech («языка ненависти»), но власти уже грозят мерами: в частности, Вэнс призвал доносить на злорадствующих смерти Кирка работодателям, а глава Пентагона Пит Хегсет приказал наказывать военных за публикации, направленные против активиста.