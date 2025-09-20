Чарли Кирка застрелили из немецкой винтовки Mauser 98

Американец Тайлер Джеймс Робинсон, обвиняемый в убийстве политического активиста Чарли Кирка, стрелял из немецкой винтовки Mauser 98. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC News .

Разработанная в XIX веке винтовка принадлежала деду задержанного. Он мог завезти ее в США еще до 1960 года, поэтому на ней нет серийного номера. Телеканал отметил, что такое оружие сложно отследить.

Робинсону предъявили обвинения по семи пунктам. Прокуратура подтвердила, что будет ходатайствовать о смертной казни. Робинсон признался, что именно он застрелил политика.

Ранее бывший ведущий Fox News Такер Карлсон предположил, что президент Дональд Трамп пытается использовать убийство Кирка в своих целях и ввести ограничения на свободу выражения мнений в стране.

По мнению журналиста, попытки навязать законы о «hate speech» приведут к уничтожению принципов, за которые выступал сам Кирк. Он добавил, что подобные инициативы ударят по Конституции.