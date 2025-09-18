Карлсон обвинил Трампа в попытке ограничить свободу слова после убийства Кирка

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Дональда Трампа и израильские власти используют убийство консервативного активиста Чарли Кирка как повод для введения ограничений на свободу выражения мнений в США. Об этом написало Latin Times .

«Если они могут указывать вам, что говорить, они указывают вам, что думать. Нет ничего, что они не могли бы с вами сделать, потому что они не считают вас людьми», — сказал журналист.

Карлсон напомнил, что американское законодательство не предусматривает исключений для «hate speech» («языка ненависти»), и раскритиковал заявление генпрокурора Пэм Бонди о намерении «жестко пресекать» подобные высказывания. По его словам, вице-президент Джей Ди Вэнс даже призвал граждан доносить работодателям на тех, кто публично радовался смерти Кирка, а министр обороны Пит Хегсет приказал наказывать военнослужащих за подобные публикации в сети.

Журналист также раскритиковал политизацию трагедии, подчеркнув, что к этому подключились не только американские, но и иностранные лидеры. Карлсон косвенно упрекнул израильского премьера Биньямина Нетаньяху за попытки представить Кирка символом западных ценностей, утверждая, что сам активист в частных беседах высказывал критическое отношение к нему и к вовлечению США в военные конфликты на Ближнем Востоке.

Карлсон предупредил, что попытки навязать в США законы о «hate speech» могут разрушить принципы, за которые выступал Кирк, и отметил, что подобные инициативы будут прямым ударом по Конституции.

Ранее издание Deadline сообщило, что показ вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! сняли с эфира на неопределенный срок после слов Джимми Киммела об убийстве Кирка. Ведущий заявил, что сторонники Трампа пытаются представить трагедию в выгодном для себя свете.