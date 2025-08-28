Трамп выступит на Генассамблее ООН 23 сентября

Президент США Дональд Трамп выступит с речью с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщило РИА «Новости» .

«Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН», — сказала она на брифинге.

До этого глава Белого дома заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам натовских стран, что его российский коллега Владимир Путин заинтересован во всеобъемлющем мирном соглашении. Москва исключила временное прекращение огня.

Ранее источник во всемирной организации сообщил, что Украина запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН якобы из-за ударов российской армии по Киеву.