Трамп указал на незаинтересованность Путина во временном прекращении огня

Президент России Владимир Путин заинтересован не во временном прекращении огня, а во всеобъемлющем мирном соглашении. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил лидерам стран НАТО и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сообщило издание Axios .

По данным источника, Трамп в ходе разговора отметил, что «быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня».

РИА «Новости» со ссылкой на источник добавило, что после встречи с Путиным на Аляске Трамп разговаривал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, лидерами Германии, Франции, Британии, Польши и Финляндии.

Также в беседе приняли участие спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Ранее послы стран ЕС созвали экстренное заседание по итогам саммита на Аляске. В Европе захотели обсудить дальнейшие шаги в ситуации с Украиной.