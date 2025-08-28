Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН

Киев запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН, темой которого станет поддержание мира и безопасности на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в организации.

По его словам, украинские власти объяснили свой запрос ударами по Киеву, хотя Минобороны России многократно подчеркивало, что атаки идут исключительно по военной инфраструктуре и другим подобным объектам.

Дату возможного заседания пока не озвучили.

Ранее стало известно, что эксперт ООН по разминированию Пол Хеслоп назвал Украину одной из самых заминированных стран мира. По его словам, по всей территории страны разбросано больше одного миллиона мин.