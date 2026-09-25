Трамп подтвердил поездку в Китай на саммит АТЭС

В ноябре президент США Дональд Трамп приедет в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. О намерении посетить встречу он сообщил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, написал ABC7 .

Ранее китайский лидер пригласил Трампа и первую леди на форум. Глава Соединенных Штатов подтвердил, что планирует приехать в Китай и рассчитывает на содержательные переговоры.

«Мы посетим. И мы будем много обсуждать», — сказал Трамп.

До этого Си Цзиньпин на переговорах с американским президентом подчеркнул, что сотрудничество Китая и США важно для решения ряда международных вопросов. По его словам, взаимодействие двух стран не устранит все мировые проблемы, однако отказ от диалога способен затруднить их решение.