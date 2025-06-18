Президент США Дональд Трамп выступил против снижения потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщило издание Politico .

Мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас по вопросу ограничения цены на нефть из России «не имеет большого значения». По мнению издания, без одобрения американского президента Европа не сможет реализовать эти планы в полной мере.

Трамп на саммите в Канаде заявил, что пока не намерен поддерживать энергетические санкции против России. Отказом вводить новые рестрикции американский лидер желает нормализовать отношения с Россией. Антироссийские санкции обойдутся США в огромную сумму, добавил Трамп.

Администрация американского президента приостановила деятельность межведомственной рабочей группы, занимавшейся стратегией давления на Россию для ускорения мирных переговоров по Украине. Как сообщили «Известия», Трамп не заинтересован в усилении конфронтации с Россией.