Трамп намерен наладить отношения с Россией

Инвестор Остлинг: Трамп отказом от санкций хочет наладить отношения с Россией

Американский лидер Дональд Трамп отказом от введения новых санкций желает нормализовать отношения с Россией, а идти на поводу у ЕС в этом вопросе глава государства не намерен. Такое мнение выразил американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг в беседе с РИА «Новости» .

Он отметил, что Трамп стал самым «равнодушным к НАТО президентом США за последние 76 лет».

«Для него торговля — это инструмент как государственного управления, так и дипломатии. Его выбор переговорщика [спецпосланника США] Стива Уиткоффа лишь отражает этот подход», — сказал Остлинг.

На саммите «Большой семерки» в Канаде Дональд Трамп заявил, что США пока не планируют вводить новые санкции против России, несмотря на давление со стороны западных партнеров.

По его словам, ограничения потребуют значительных затрат со стороны Штатов. Белый дом решил дождаться итогов переговоров по Украине.